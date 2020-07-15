تزايد معدلات الإصابة بكورونا في الجزائر

سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية جديدة تسجلها البلاد لأول مرة منذ بدء تفشي العدوى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20770 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1040.

في المقابل، تماثل 381 شخصا للشفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 14732.

وتشهد الجزائر زيادة يومية مستمرة لعدد المصابين منذ 11 يوليو.

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وكانت الجزائر قد أعلنت عن فاة أبو بكر بوريش، أمين عام إحدى الولايات الجزائرية، يوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

قال موقع "النهار" الجزائري، إن الأمين

العام لولاية جليزان أبو بكر بوريش، توفى عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكان أبو بكر بوريش مصابًا بمرض مزمن، حتى أظهرت التحاليل إصابته بكوفيد 19.

وتوفى الأمين العام للولاية وهو في طريقه إلى مستشفى عسكري في وهران بعد معاناة مع ضيق التنفس.

وسجلت الجزائر، أمس الإثنين، رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 494 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 11 إصابة عن اليوم السابق.