كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يستعد لصد ميليشيات تركيا في سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تركيا تحشد المرتزقة والميليشيات التابعة للوفاق للهجوم على سرت فبحسب العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي تركيا حشدت حوالي 10 آلاف مرتزق في مغامرة خاسرة للهجوم على سرت الجيش الوطني الليبي رصد تحركات الميليشيات ومستعد لكل الاحتمالات وصد أي هجوم تركي.

كما طلب مجلس النواب الليبي رسمياً من الجيش المصري التدخل لحماية ليبيا من العدوان التركي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مناطق النفط الليبية من الميليشيات المسلحة التي تهدر أموال الشعب وثرواته، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

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كما أكد البرلمان الليبي أن أمن مصر من أمن ليبيا وأعرب نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عن تأييد المجلس لدعوة البرلمان الليبي إلى مصر بالتدخل عسكريا في حال وجدت تهديدات من القوات التركية مرتزقة الوفاق للأمن القومي المصري والليبي.