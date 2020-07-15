كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو": واشنطن ستدعم الدول التي تتطالب بحقوقها في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدعم الدول التي تعتقد أن الصين انتهكت مطالبها البحرية في بحر الصين الجنوبي"، لكنه شدد على القيام بذلك في المنتديات المتعددة الأطراف والقانونية.

وقال "بومبيو" للصحفيين: "سنستخدم بعد ذلك الأدوات المتاحة لدينا وسندعم الدول في جميع أنحاء العالم التي تدرك أن الصين انتهكت مطالبها الإقليمية القانونية أيضًا - أو المطالبات البحرية أيضًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف: "سوف نوفر لهم المساعدة التي نستطيع، سواء أكان ذلك في الهيئات متعددة الأطراف، سواء كان ذلك في الآسيان، سواء كان ذلك من خلال الاستجابات القانونية، سنستخدم جميع الأدوات التي نستطيعها"، مشيرًا إلى رابطة جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء الدول الآسيوية "الآسيان".

وقد هددت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بعقوبات انتقامية ردا على القانون الأمريكي، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء المعاملة التفضيلية الأميركية لهونغ كونغ، ووقع قانونًا يفرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.