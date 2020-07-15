كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تصويت غير رسمي.. الجيل الجديد في هونج كونج يتولى معركة الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوردت وكالة "رويترز"، أن جيل أصغر سنًا وأكثر تحديًا من الديمقراطيين في هونج كونج حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية غير الرسمية في الإقليم الذي تحكمه الصين، مما مهد الطريق لمعركة مع السياسيين الموالين لبكين للسيطرة على المجلس التشريعي في الإقليم.

وحسب "رويترز"، يأتي نجاح المتنافسين الشباب في الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديمقراطية في نهاية الأسبوع لاختيار المرشحين لانتخابات 6 سبتمبر لجمعية المدينة التي تضم 70 مقعدًا وسط استياء واسع النطاق من قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الشهر الماضي.

ونددت بكين بالتصويت ووصفته بأنه غير قانوني وحذرت من أنه ربما انتهك قانون الأمن الجديد الذي أثار مخاوف بشأن الحريات التي دعمت مجتمع هونج كونج المنفتح ونجاحه كمركز مالي.

وفاز الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونج في منطقته، لكنه تم استبعاده من الانتخابات السابقة وقد يواجه عقبات مماثلة هذه المرة.

وحذر "وونج" من أي استبعاد شامل للمرشحين عندما عقد مؤتمرا صحفيا مع 15 من السياسيين الشباب الآخرين الذين فازوا في مقاطعاتهم.

وقال "وونج": "إذا قامت الحكومة بقمعنا وحرمت جميع المرشحين الذين انضموا إلى الانتخابات التمهيدية، فسوف يتسبب ذلك في المزيد من الغضب في المجتمع الدولي ويشجع المزيد من الناس على التصويت لصالح المعسكر المؤيد للديمقراطية في سبتمبر".

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إن الـ16 - جميعهم باستثناء واحد تحت سن 30 ويرتدون القمصان السوداء - هم جزء من ما يسمى معسكر محلي أو معسكر للمقاومة، يتفوق على مجموعة من الديمقراطيين التقليديين، الذين حصلوا على 12 خانة مرشحة حتى بعد ظهر الأربعاء.

النتائج الكاملة متوقعة في وقت لاحق اليوم.

يميل المحليون - مصطلح لأولئك الذين لا يرون أنفسهم على أنهم صينيون ويركزون على إنقاذ حريات المستعمرة البريطانية السابقة - إلى أن يكونوا أكثر حزماً من الديمقراطيين التقليديين.

يتحدث المحليون عن المقاومة وإنقاذ الديمقراطية، لكن ليس لديهم جميعًا نفس الرؤية لمستقبل هونج كونج. يحلم البعض بالاستقلال - لعنة بالنسبة لبكين - لكن لا يتحدثون عنها علانية، الأمر الذي سيجعلهم يسقطون على القانون الأمني الجديد ويواجهون السجن مدى الحياة.

يعكس أدائهم في الانتخابات التمهيدية الإحباط، خاصة بين الناخبين الشباب، مع السياسيين الأكثر اعتدالا والتقليديين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.

وقال المرشح المحلي هنري وونج: "لقد أصبحت المحلية هي التيار الرئيسي. سوف نقاوم الاستبداد".

يعاقب قانون الأمن الجديد ما تعرفه بكين على نطاق واسع بأنه الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة ويرى عملاء المخابرات الصينية يعملون رسميًا في المدينة لأول مرة.