كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تعثر على مهاجرين غير شرعيين بشاحنة عند حدود التشيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الشرطة والجمارك الألمانية على 31 مهاجرًا لا يحملون وثائق يختبئون في شاحنة تبريد على حدود ألمانيا مع جمهورية التشيك، حسبما ذكرت شبكة Mitteldeutscher Rundfunk العامة للولايات الفيدرالية، اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة، أن ضباط إنفاذ القانون الألمان بدأوا التحقيق في الحادث، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

Advertisements

وكشفت الشرطة، الألمانية أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية، وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء.

حاول مجهولون تهريب المهاجرين في شاحنة تبريد تركية، حيث كانوا يختبئون بين صناديق الفاكهة والخضروات. لم يتم الإبلاغ عن وضع المهاجرين.

في أكتوبر، عثرت شرطة إسكس على جثث 39 شخصًا، تم التعرف عليهم فيما بعد على أنهم مواطنون فيتناميون، مجمدة حتى الموت في شاحنة وصلت إلى المملكة المتحدة من بلجيكا.