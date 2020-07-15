شهدت عدد من مساجد مدينة الرباط، ظهر اليوم الأربعاء، استئناف صلاة الجماعة، بعدما تم تعطيلها، منذ 16 مارس الماضي، في إطار التدابير، التي اتخذت لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.
وعبر عدد من المواطن في مسجد ملينة عن فرحهم الكبير بعودة إقامة صلوات الجماعة، التي اعتبروها عيدا لهم، وأكد أحدهم أن مفارقة بيته أهون عليه من المسجد، حسب وصفه.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت، في وقت سابق، قرارها إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني، لأداء الصلوات الخمس، وذلك، ابتداء من صلاة ظهر اليوم، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية، التي ستدبرها لجان محلية في أبواب المساجد.
وقالت الوزارة ذاتها إن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ، الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.
كانت هذه تفاصيل خبر رباطيون يعودون بفرح كبير إلى بيوت الله: هذا يوم عيد ومفارقة المنازل أهون من مفارقة المساجد- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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