الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1055 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخصان وشُخصت 1,055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، حتى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، وفق ما بيّنت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسرائيلية.

وأظهرت المعطيات ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 43,668، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 19،894، لتستقر بذلك الإصابات النشطة عند 23,399 مريضًا، في استمرار لموجة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات اليومي بالفيروس.