- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تطلب من أثيوبيا إيضاحات عاجلة بشأن بدء مل سد النهضة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
ردت وزارة الخارجية المصرية على الاستفسارات حول ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة .
وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تدوينة على صفحة الوزارة الرسمية في الفيسبوك، "أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر" .. مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
ويخشى خبراء من أن بدء ملء السد من دون اتفاق يمكن أن يدفع إلى حافة الصراع العسكري.
واكد مسؤول مصري بحسب قناة العربية، أن مصر لن ترضى بسياسة الأمر الواقع التي تحاول أثيوبيا فرضها
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية المصرية تطلب من أثيوبيا إيضاحات عاجلة بشأن بدء مل سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.