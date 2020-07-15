وزير المياه: إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لجانب من سد النهضة الإثيوبي قال وزير المياه الإثيوبي يوم الأربعاء إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن بناء السد وتشغيله. وقال الوزير سيليشي بيكيلي في تصريحات بثها التلفزيون ”بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب“.

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