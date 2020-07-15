بايدن يكشف عن خطة بقيمة تريليوني دولار لمكافحة التغير المناخي

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المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن

كشف المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الثلاثاء عن خطة طموحة لمكافحة التغير المناخي بقيمة تريليوني دولار، من شأنها تطوير قطاع الطاقة الأميركي والسعي للتوصل إلى طاقة خالية من تلوث الكربون في 15 عاما فقط.

وتم الإعلان عن مقترح الطاقة النظيفة في كلمة له في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، سعى خلالها السياسي المخضرم للظهور على نقيض الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا أن محاربة التغير المناخي ستخلق عددا هائلا من الوظائف تحت إدارة بايدن.

وتعهد بايدن إنفاق تريليوني دولار خلال أربع سنوات لدفع خطته، وهي زيادة كبيرة عن مبلغ 1,7 تريليون دولار كان قد اقترح إنفاقه خلال عشر سنوات ضمن خطته المناخية في حملة الانتخابات التمهيدية.

وقال بايدن إن "تحويل قطاع الكهرباء الأميركي لإنتاج الطاقة من دون أن ينجم عنه تلوث كربون ... سيكون أكبر محفز لخلق وظائف وللتنافسية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "لهذا السبب سنصل إلى قطاع كهرباء خال من تلوث الكربون بحلول عام 2035".

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وقال أيضا إنه سينضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحب منها ترامب في 2017، ويقوم بتمويل بناء 1,5 مليون من المنازل الجديدة الموفرة للطاقة، ويطور معايير الأجهزة ويجعل الطاقة المتجددة أولوية.

وبايدن الذي امتنع عن خوض حملته الانتخابية علنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، شن هجوما على ترامب لإخفاقه في احتواء الوباء الذي أودى بحياة 136 ألف أميركي، وفي أن يكون قدوة للمواطنين بوضع قناع واق، وهو ما فعله أخيرا السبت.

وقال بايدن إن العدوى "ساءت لدرجة أن دونالد ترامب قرر أخيرا وضع قناع في العلن".

وهاجم أيضا ترامب والجمهوريين لافتقارهم للرؤية التكنولوجية وترويجهم "لسياسات رجعية من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة" وأن تؤذي الاقتصاد.

ويتقدم بايدن على ترامب في العديد من القضايا، وفق الاستطلاعات، لكن الناخبين لا زالوا يعتبرون الرئيس أقوى في قيادة الاقتصاد الأميركي.