بعد إعلان إثيوبيا بدء سد النهضة.. السودان يؤكد: تراجع في مستويات مياه النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مؤكدة تراجع منسوب النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً.

وقالت وزاري الري السودانية، في بيان لها اليوم، إنها طبت من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة بدء اثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل.

وأضافت في بيانها أنه اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.

وجددت وزارة الري والموارد المائية رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة.

وقال بيكيلي، في تصريحات له نقلتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، إن عملية التخزين الأولى تقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.

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وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

وأشار إلى أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد بشكل طبيعي.

وزعم بيكيلي أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقاً حول بعض النقاط.

يأتي هذا في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

وأمس الثلاثاء، أعلن السودان أنه أرسل تقريره النهائي إلى الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة، وذلك عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى.

وكانت وكالة رويترز الإخبارية قد نشرت صوراً عبر القمر الصناعي تظهر عرض جسد سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

ونفى وزير الخارجية الإثيوبي، فى تصريحات صحفية، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، مشيرا إلى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أى وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.