إثيوبيا تتجاوز الخط الأحمر وتعلن بدء ملء سد النهضة.. وتحرك سوداني عاجل.. واعتراف إثيوبي خطير

كتب: ضياء السقا

أعلنت إثيوبيا عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة، رسميا، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل مع مصر والسودان، في تحدٍ واضح لحقوق الدولتين في نهر النيل.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، الأربعاء، إن عملية التخزين الأولى تقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.

وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

وأشار بيكيلي إلى أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد بشكل طبيعي.

وزعم بيكيلي أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقاً حول بعض النقاط.

يأتي هذا في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

وشهدت السنوات الماضية جولات كثيرة من المفاوضات بين الدول الثلاثة من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ على حقوق مصر والسودان فى نهر النيل، ولكن أغلب المفاوضات كان يغلب عليها التعنت الإثيوبى، وعدم الرغبة فى التوقيع على اتفاق.

تحرك سوداني

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الري السودانية تعقد اجتماعأً طارئاً الآن لبحث إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن وزارة الري السودانية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ما أعلنت عنه إثيوبيا.

اعتراف إثيوبي

من جانبه، اعترف وزير الري الإثيوبى، أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، مما يعنى أن إثيوبيا قد بدأت بالفعل فى ملء سد النهضة.

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وكانت وكالة رويترز الإخبارية قد نشرت صوراً عبر القمر الصناعي تظهر عرض جسد سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

ونفى وزير الخارجية الإثيوبي، فى وقت سابق، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، مشيرا إلى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أى وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.

على الجانب الأخر، أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وجود خبراء قانونيين وفنيين من قبل الاتحاد الأفريقي لمتابعة موقف مفاوضات سد النهضة، ومحاولة تقريب وجهة النظر.

وقال "السباعي"، إن ما يتم تداوله عن ملء السد سيظهر خلال الأيام القادمة،مضيفا: "هيبان خلال الأيام الجاية هل هو حجز مياه أم تخزين"، مشيرًا إلى أن هناك آليات لمعرفة هل بدأت أثيوبيا في ملء بحيرة السد عن طريق معرفة كمية المياه الواردة لمصر، مؤكدًا أنها ليست معلومات خافية على أحد.

وأشار إلى أن بدأ الملء من عدمه سيظهر بعد فترة انتهاء الفيضان، لافتًا إلى أن السنة المائية في مصر تبدأ في 1 أغسطس لمدة 3 أشهر، وتصل خلالها مياه الفيضان التي تنزل في دول منابع النيل في مايو ويونيه ويوليو، مشددًا أنه سيظهر على نهاية يوليو وأغسطس هل ما حدث تخزين أو حجز مياه نتيجة عائق للمياه.

مصر تحدد الخط الأحمر بشأن السد

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد حدد الخط الأحمر فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك ردا على سؤال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في برنامجه بـ"المصري" الذي يعرض عبر شاشة "الغد".

وذلك على غرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر سابق، مدينتي سرت والجفرة على الحدود الغربية مع الجوار الليبي، خطا أحمر للأمن القومي المصري.

وقال شكري، إن الخط الأحمر بشأن سد النهضة يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائي لمصر والمصريين.

وأكد الوزير، أن مصر ستمضى فى مسارى التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبى سيؤدى إلى مزيد من التوتر فى المنطقة.