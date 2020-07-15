للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. وزير الصحة يزور طنجة بسبب ارتفاع الوفيات بكورونا

زار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، مدينة طنجة، للمرة الثانية، في أقل من أسبوع، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ في جهة الشمال.

وكشفت مصادر نقابية لـ”اليوم 24″ أن آيت الطالب التقى وفاء أجناو، مديرة الصحة في جهة الشمال، وتدارسا الوضع الوبائي في أقاليم، وعمالات الجهة، خصوصا في مدينة طنجة، حيث سجلت، أخيرا، ارتفاعا في عدد الوفيات في صفوف المصابين بكورونا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير اعتبر أن الوضع الوبائي في طنجة مقلق، خصوصا بعد ظهور بؤر صناعية، وعائلية، وكذا مهنية آخرها إصابة أزيد من 40 من الأطر الصحية، والتقنية في مستشفى محمد الخامس، بينهم أطباء، وممرضون.

وأبرزت المصادر نفسها، أن اجتماعا آخر جمع الوزير آيت الطالب، ومحمد امهيدية، والي جهة الشمال، في مقر ولاية جهة طنجة، بسبب ظهور بؤر صناعية جديدة، إذ من المنتظر أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل المصانع، للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.