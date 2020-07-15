مر الفنان، الحاج يونس، من وعكة صحية، أدت إلى نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط، نتيجة مشاكل صحية على مستوى القلب، قبل أن يغادره بعد استقرار حالته الصحية.
وأدت مشاكل على مستوى القلب، وأخرى لها علاقة بضيق في التنفس، إلى نقل الحاج يونس إلى المستشفى في الأيام الماضية، ليخضع للفحوصات، والعلاج اللازمين.
وبعد استقرار حالته، غادر الحاج يونس المستشفى العسكري نحو بيته للخلود إلى الراحة.
وكان الحاج يونس، قبل سنتين، قد ولج إلى المستشفى العسكري، بسبب مشاكله الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج يونس مر من أزمة صحية أدخلته إلى المستشفى العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.