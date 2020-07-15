الحاج يونس مر من أزمة صحية أدخلته إلى المستشفى العسكري

مر الفنان، الحاج يونس، من وعكة صحية، أدت إلى نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط، نتيجة مشاكل صحية على مستوى القلب، قبل أن يغادره بعد استقرار حالته الصحية.

وأدت مشاكل على مستوى القلب، وأخرى لها علاقة بضيق في التنفس، إلى نقل الحاج يونس إلى المستشفى في الأيام الماضية، ليخضع للفحوصات، والعلاج اللازمين.

وبعد استقرار حالته، غادر الحاج يونس المستشفى العسكري نحو بيته للخلود إلى الراحة.

وكان الحاج يونس، قبل سنتين، قد ولج إلى المستشفى العسكري، بسبب مشاكله الصحية.