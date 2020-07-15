الممثل إدريس ألبا: الصحة العقلية تأثرت بسبب كورونا

كشف الفنان البريطاني، إدريس ألبا، أن صحته العقلية تأثرت أثناء إصابته بفيروس كورونا، الذي شفي منه تماما في الوقت الحالي.

وكشف الممثل إدريس ألبا، أمس الثلاثاء، في لقاء صحفي مع راديو تايمز، أن تجربة المرض كانت “صادمة” من الناحية العقلية، بعدما كان قد أصيب وزوجته، سابرينا دوور، في مارس الماضي، بالفيروس.

وتعافى ألبا، وزوجته تماما من الفيروس، واعتبر نفسه لاحقا أنه “محظوظ لبقائه على قيد الحياة”، لكن كورونا كان له تأثير سلبي في صحته العقلية، وقال: “كنت لا أعاني أعراضا، ولم تظهر لي الأعراض الرئيسية، التي ظهرت على الجميع”.

وصرح ألبا: “عقليا، أثر علي بشدة، لأن الكثير حول الفيروس لم يكن معروفا، وهذا كان مؤلما للغاية.”

وأشار ألبا إلى أن الحجر الصحي، الذي تم تنفيذه في دول عديدة، في مارس الماضي، ساعده على التأقلم مع الوضع، والعودة إلى صحته الكاملة.