تونس.. قيس السعيد يطلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته بعد جدل الصفقات

كشفت وسائل إعلام تونسية، أن رئيس الجمهورية قيس السعيد، طلب رسميا من رئيس الحكومة إلياس الفخاخ، تقديم استقالته، وذلك بعدما أعلنت حركة النهضة سحب الثقة من هذا الأخير على خلفية شبهة فساد.

وأكدت إذاعة موزاييك، أن السعيد التقى اليوم الأربعاء، كلاً من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حيث طلب قد طلب السعيد رسمياً أمام الحاضرين من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تقديم استقالته.

ويأتي طلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة الإستقالة في وقت يتابع عموم التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الكتل البرلمانية قدمت منذ قليل إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب لائحة سحب ثقة من الفخفاخ وقعها 105 نواب عن كتل حركة النضهة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة وعدد من المستقلين.

وكان مجلس شورى حركة النهضة، كبرى الاحزاب التونسية، قد قد قرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ. وفي حال إستقالة الفخفاخ فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستورياً لرئيس الجمهورية قيس سعيد.