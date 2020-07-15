شامة الزاز تنقل للمستشفى العسكري بعد تكفل وزارة الثقافة بحالتها الصحية

نقلت الفنانة شامة الزاز إلى المستشفى العسكري في الرباط، بعد تكفل وزارة الثقافة بوضعها الصحي.

مصادر “اليوم 24” كشفت أن شامة الزاز نقلت، يوم الأحد الماضي، إلى المستشفى العسكري في الرباط، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، وتشخيص وضعها الصحي من جديد، ثم إخضاعها لعملية حراحية على مستوى القلب.

وكانت المصادر نفسها قد كشفت، سابقا، أن شامة الزاز خضعت في مصحة فاس للاسعافات الضرورية، التي فرضتها حالتها، منها إفراغ الرئة من الماء، كما وصفت لها بعض الأدوية، والمقويات.

ونقلت أيقونة الطقطوقة الجبلية من مستشفى تاونات إلى مصحة خاصة في فاس، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة خلل في صمامات القلب، قبل أن تعود إلى تاونات، ثم يتم نقلها إلى المستشفى العسكري في الرباط.

وكان الكاتب العام لوزارة الثقافة قد كشف، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الفنانة شامة الزاز ستحظى باهتمام الوزارة.