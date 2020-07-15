مدارس الأردن تعود للدوام في مطلع أيلول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد توقفٍ دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أوضح فيه النعيمي أن العام الدراسي المقبل سيكون اعتياديا في المدارس، اعتمادا على استقرار الوضع الوبائي، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأوضح النعيمي أن دوام الهيئة التدريسية سيكون في 25 آب/ أغسطس المقبل.

ولفت الوزير إلى أن دوام طلبة المدارس سيكون كالمعتاد، لكن بشروط صحية.

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وذكر أنه سيكون هناك تنسيق يومي مع وزارة الصحة لتقييم الوضع الصحي.

وكان الأردن اعتمد نظام التعليم "عن بعد" للعام الدراسي المنتهي، بعد أن قرر منتصف آذار/ مارس الماضي، تعليق دوام المؤسسات التعليمية، لمواجهة وباء كورونا.

وسجل الأردن حتى أمس الثلاثاء، 1.198 إصابة بكورونا، بينها 10 وفيات، وألف و13 حالة شفاء.