مونديال 2022: الإعلان عن موعد مباراة الافتتاح والنهائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، اليوم الأربعاء، جدول نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، على أن تقام مباراتها الافتتاحية في استاد البيت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، والنهائية في لوسيل في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن استاد البيت الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، سيشهد إقامة المباراة الافتتاحية عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وستقام المباراة النهائية عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي على استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف شخص، في 18 كانون الأول/ديسمبر، والذي يصادف اليوم الوطني للدولة الخليجية.

وحدد المنظمون دور المجموعات بـ12 يوما، بمعدل أربع مباريات يوميا (13:00، 16:00، 19:00، و22:00 بالتوقيت المحلي)، على ان يرتبط تحديد المباريات بقرعة البطولة المقرر إجراؤها بعد نهاية التصفيات المؤهلة في آذار/مارس 2022.