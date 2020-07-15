ترامب: "أنا من حث جونسون على حظر خدمات 5G التابعة لهواوي".

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه كان المسؤول عن قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بحظر شبكات الجيل الخامس (G5) الخاصة بشركة الاتصالات الصينية "هواوي" اعتبارا من نهاية العام الجاري.

وأمر جونسون، يوم أمس الثلاثاء بتفكيك معدات "هواوي" بالكامل من شبكات الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027 مُخاطرًا بمواجهة غضب الصين عبر التلميح بأن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم غير مرحب بها في الغرب.

وقال ترامب قبل الإشارة إلى حظر بريطانيا للشركة الصينية إنه "أقنعنا الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، لا تستخدموا ‘هواوي‘ لأننا نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، إنها خطر أمني كبير".

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وقالت وكالة الأنباء "فرانس برس"، أمس الثلاثاء، إن "بريطانيا رضخت للضغوط الأميركية ووافقت على الاستغناء التدريجي عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ‘هواوي‘ في موضوع شبكة الجيل الخامس، رغم تحذيرات بكين لها من إجراءات انتقامية"، مُشيرةً إلى أن القرار "يمنح إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتصارا كبيرا في معركتها الجيو-سياسية والتجارية مع الصين".

وأبلغ وزير الثقافة البريطاني، أوليفر داودين، البرلمان، بقرار الحكومة النهائي، بعد عقد رئيس الحكومة، بوريس جونسون، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني للملكة المتحدة.

وقال داودين: "لا يمكن شراء معدات ‘هواوي‘ من شبكات الجيل الخامس اعتبارا من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.