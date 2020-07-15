شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إثيوبيا تنفي بدء ملء سد النهضة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 نفت إثيوبيا اليوم الاربعاء أنباء تحدثت عن انها قد بدأت فعليا في ملء خزان سد النهضة؟

وقال وزير المياه الإثيوبي اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر على بناء السد وتشغيله. Advertisements وقال الوزير سيليشي بيكيلي في تصريحات بثها التلفزيون: "بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب". ويأتي إعلان إثيوبيا البدء في ملء خزان السد، في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، على عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع الضخم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إثيوبيا تنفي بدء ملء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.