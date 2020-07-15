عاجل.. وزارة الري السودانية: هناك تراجع في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب

الأربعاء 15 يوليه 2020

قالت وزارة الري السودانية إن هناك تراجع في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة، جاء ذلك في خبر عاجل لسكاي نيوز.



وقال وزير المياه الإثيوبي اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر على بناء السد وتشغيله.

وقال الوزير سيليشي بيكيلي في تصريحات بثها التلفزيون: "بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب".

Advertisements

وأوضح بيكيلي، أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بداية التخزين الأولي المقدر بـ 4.9 مليارات متر مكعب، وفق ما أوردت قناة "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف الوزير أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد يتيح بداية ملء بحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلا إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا، والسودان، ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقاً على بعض النقاط.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفاً أن بناء وتعبئة سد النهضة يسيران بشكل طبيعي.

ويأتي إعلان إثيوبيا البدء في ملء خزان السد، في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، على عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع الضخم.