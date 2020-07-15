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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يمني يعلق على اساءة وزير الخارجية اليمني للنخبة الحضرمية والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
علق المحلل السياسي اليمني جمال محمد باراس على اساءة وزير الخارجية محمد الحضرمي على الاساءة للنخبة الحضرمية.
وقال محسن باننا نساند الزميل عبدالله عوض العوبثاني في الحملة التي قام بها لمحاكمة الوزير بالاساءة للنخبة الحضرمية واتهامات التي تعمد بالمساس بالجيش الوطني، وهي وفق احكام قانون العقوبات التي تمس عقوبة الاعدام لمن يتم المساس بالجيش الوطني .
وكان الوزير الحضرمي قد شن هجوما على النخبة الحضرمية وطالب الكثيرون بمحاكمة عادلة.
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