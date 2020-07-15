شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي المصري محمد كشك يتحدي وزير خارجية اليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 طالب الإعلامي المصري محمد كشك وزير الخارجية محمد الحضرمي بتسليم نفسة .

Advertisements وعلق كشك على تصريحات وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية، والتي اعتبرها الكثيرون انها اساءة لهم . وقد قامت النخبة الحضرمية بجهود كبيرة في تحرير حضرموت من تنظيمي القاعدة وداعش.

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