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شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي المصري محمد كشك يتحدي وزير خارجية اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
طالب الإعلامي المصري محمد كشك وزير الخارجية محمد الحضرمي بتسليم نفسة .
وعلق كشك على تصريحات وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية، والتي اعتبرها الكثيرون انها اساءة لهم .
وقد قامت النخبة الحضرمية بجهود كبيرة في تحرير حضرموت من تنظيمي القاعدة وداعش.
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