شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. اختبارا جديدا لاكتشاف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تمكن صيادلة من جامعة هاله-فيتنبرج الألمانية من اكتشاف وجود أصغر كمية من فيروس كورونا في محلول غرغرة عن طريق قياس طيف الكتلة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ابتكار طريقة أبسط نسيبا لإجراء اختبار الكشف عن كورونا.

واستخدم الصيادلة في بحثهم محاليل غرغرة استخدمها مرضى مصابون بكورونا، حسبما ذكرت الجامعة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الجامعة أن الطريقة الجديدة يمكنها مستقبلا أن تكون مكملة للاختبارات المعتادة حاليا.

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واشارت إلى أنها ستواصل تحسين هذه الطريقة لتوفير أداة معيارية للتشخيص.

وطورت المشرفة على الدراسة، اندريا زينتس وفريقها طريقة للبحث عن مكونات فيروس كورونا، المعروف أيضا باسم "سارس-كوفي2-".

وقالت زينتس "نقيس بشكل مباشر البيتيدات (سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية) التي تصدر عن الفيروس وليس المادة الوراثية له". وأضافت أنه حتى مع توافر كمية ضئيلة من محلول الغرغرة، تمكن العلماء من إيجاد مكونات من بروتين الفيروس، مشيرة إلى أن الاختبار شديد الخصوصية للفيروس لأنه يستهدف مكونات البروتين الموجودة فقط في الفيروس المتحور. وأوضحت زينتس أنه يمكن إجراء الاختبار حاليا في غضون 15 دقيقة تقريبا، وقالت إن مجموعة العمل التابعة لها تحاول حاليا تقليص فترات التحليل، لافتة إلى أنهم يستخدمون لهذا الغرض مكونات الفيروس المخلقة اصطناعيا.