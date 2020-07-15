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إثيوبيا تبدأ ملء خزان سد النهضة

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قال وزير المياه الإثيوبي اليوم الأربعاء إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن بناء السد وتشغيله.

وقال الوزير سيليشي بيكيلي في تصريحات بثها التلفزيون "بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب".

وفشلت أمس الثلاثاء المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، أجج القلق في القاهرة من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

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