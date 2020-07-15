شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 255 ألف إجمالي الإصابات بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وتوفي 67 مريضا بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5386 حالة وتم إجراء 21749 اختبارا لفيروس كورونا خلال تلك الفترة.
وتعافى 172 ألفا و810 من المرضى حتى الآن بسبب الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء أنه تم إعادة فتح حدودها الشرقية لتسهيل الصادرات من جارتها أفغانستان إلى الهند، وفقا لما ينص عليه اتفاق بشأن النقل التجاري.
وقالت الوزارة في بيان " باكستان قررت استئناف الصادرات الأفغانية عبر نقطة واجاه الحدودية ابتداء من 15 يوليو 2020، بعد تطبيق البروتوكلات المتعلقة بفيروس كورونا".
وكانت باكستان قد أغلقت جميع نقاط العبور الحدودية، بما في ذلك واجاه بالقرب من مدينة لاهور بشرق البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.
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