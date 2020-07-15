الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية لقيادته خشية احتجاجات

أغلق الجيش السوداني، الأربعاء، كل الطرق المؤدية لقيادته بالخرطوم، تحسبا لوقفة احتجاجية أعلن عنها المفصولون والمحالون للتقاعد من العسكريين الذين أطاح بهم نظام الإخوان البائد في عهد المعزول عمر البشير.



وقال شهود عيان، لـ"الخليج 365"، إن "الجيش انتشر على امتداد محيط قيادته وفرض إجراءات مشددة حالت دون عبور الأشخاص والسيارات".

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وأشار الشهود إلى ضائقة مرورية شهدتها منطقة وسط الخرطوم إثر إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش، والتي تمثل نقطة عبور بين شرق العاصمة وغربها.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الإغلاق يأتي كإجراء احترازي خشية احتجاجات المحالين للمعاش ومفصولي القوات المسلحة في عهد المعزول عمر البشير، التي أعلنوا عنها للمطالبة بالعودة للخدمة مجددا وتسوية استحقاقات من وصلوا سن التقاعد.

ويطالب أكثر من 20 ألف عسكري فصلهم نظام البشير بالعودة للخدمة مجددا، ووعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمعالجة القضية.