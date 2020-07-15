الإمارات وروسيا تدعوان لتوحيد الجهود والعودة للمسار السياسي بليبيا

دعت الإمارات وروسيا، الأربعاء، إلى ضرورة الحوار في ليبيا وتوحيد الجهود والعودة إلى المسار السياسي بما يحقق التنمية والاستقرار والسلام للشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبوتين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر مستجداتها خاصة الأزمة الليبية.



وشدد الجانبان على أهمية الحوار و توحيد الجهود والعودة إلى المسار السياسي بما يحقق التنمية والاستقرار والسلام للشعب الليبي.

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كما تناول الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك أهمها مستجدات "وباء كورونا المستجد"، وتداعياته على دول العالم و الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة عبر "تويتر": "بحثت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والسبل الكفيلة بتطويرها.. إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتشهد العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا تعاونا مثمرا على جميع الأصعدة، امتد لأكثر من 47 عاما.



وكان عام 1971 شهد بداية انطلاق العلاقات بين البلدين، وفي عام 1986 تم افتتاح السفارة الروسية في أبوظبي بينما في عام 1987 افتتحت السفارة الإماراتية في موسكو وافتتاح القنصلية الروسية في دبي عام 2002.

وتتمثل أبرز اتفاقيات التعاون المثمر بين البلدين في اتفاقية التعاون القنصلي الخاصة بتسهيل تأشيرات الدخول واتفاقية التعاون في مجال التكنولوجيا والفضاء واتفاقية التعاون الأمني لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرة تعاون ثقافي بين البلدين.