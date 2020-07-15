محكمة تركية تؤيد سجن رئيس بلدية معارض

أيدت محكمة تركية، الأربعاء، حكم السجن لأكثر من 9 سنوات بحق رئيس بلدية كردي منتخب، سبق وأن عزلته سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان من منصبه.

ووفق صحيفة "غزته دوفار" المعارضة، أيدت محكمة جديدة بمدينة ديار بكر (جنوب شرق) الحكم الصادر بحق عدنان سلجوق مزراقلي، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، المنتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة الجنايات التاسعة بديار بكر، حكما بالسجن لمدة 9 سنوات و4 أشهر و15 يوما.



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وبعد تأييد الحكم أعلنت هيئة الدفاع عن مزراقلي أنها بصدد تقديم التماس لمحكمة النقض للاستئناف.

وكان مزراقلي قد عزل من منصبه يوم 19 أغسطس/آب الماضي، رفقة رئيسي بلديتي ماردين، ووان، أحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اعتقال مزراقلي على ذمة التحقيق معه بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

ومزراقلي كان قد فاز بمنصب رئيس بلدية ديار بكر الكبرى، بعد حصوله على 62.93% من أصوات الناخبين متفوقًا على جُمالي آتيلا، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حصل على 30.99%