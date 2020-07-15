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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظي والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها و دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.
و ناقش الجانبان خلال الإتصال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط و آخر مستجداتها خاصة الأزمة الليبية و أهمية الحوار و توحيد الجهود و العودة إلى المسار السياسي بما يحقق التنمية و الاستقرار و السلام للشعب الليبي.
كما تناول الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك أهمها مستجدات " وباء كورونا المستجد " و تداعياته على دول العالم و الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس.
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