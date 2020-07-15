اخبار العالم

عاجل.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

عاجل.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة

متابعات_ الخليج 365

أعلن التليفزيون الإثيوبي في نبأ عاجل منذ قليل، على لسان وزير الري الإثيوبين بدء عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.

 

وقال وزير الري الإثيوبي، إنه تم البدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة.

Advertisements

 

وأثارت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، جدلا واسعا حول حقيقة بدء ملء خزان سد النهضة في إثيوبيا، دون الإعلان عن ذلك رسميًا.

 

 

وعلقت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، على هذه الصور  التي التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي، بأنها تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء، مشيرة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا