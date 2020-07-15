تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.



الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند 21:57، والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 05:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:35 المد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الاول عند الساعة 12:21 الجزر الثاني عند الساعة 01:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 75 20

دبي 44 31 65 20

الشارقة 44 31 65 20

عجمان 43 32 65 20

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أم القيوين 42 31 70 25

رأس الخيمة 43 32 65 25

الفجيرة 36 32 80 45

العين 46 33 50 15

ليوا 48 27 80 15

الرويس 42 32 80 20

السلع 43 32 75 20

دلما 41 31 85 30

طنب الكبرى 38 33 85 40

طنب الصغرى 38 33 85 40

أبو موسى 38 33 85 40