إثيوبيا تتحدى وتعلن رسمياً بدء ملء سد النهضة.. وأديس أبابا: مرحلة التخزين الأولى تقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب

- شريف الجنيدي

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة.

وقال بيكيلي، في تصريحات له نقلتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، إن عملية التخزين الأولى تقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.

وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

وأشار بيكيلي إلى أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد بشكل طبيعي.

وزعم بيكيلي أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقاً حول بعض النقاط.

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يأتي هذا في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

وأمس الثلاثاء، أعلن السودان أنه أرسل تقريره النهائي إلى الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة، وذلك عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى.

وكانت وكالة رويترز الإخبارية قد نشرت صوراً عبر القمر الصناعي تظهر عرض جسد سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

ونفى وزير الخارجية الإثيوبي، فى تصريحات صحفية، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، مشيرا إلى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أى وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.