سكاي نيوز: وزير الري الإثيوبي يعلن بدء ملء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عن بدء ملء سد النهضة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أعلن أن بلاده بدأت في ملء سد النهضة.

وكانت وكالة رويترز الإخبارية قد نشرت أمس، الثلاثاء، صورا عبر القمر الصناعي تظهر عرض جسد سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

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ونفى وزير الخارجية الإثيوبي، فى تصريحات صحفية، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، مشيرا إلى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أى وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.

من جانبه، أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وجود خبراء قانونيين وفنيين من قبل الاتحاد الأفريقي لمتابعة موقف مفاوضات سد النهضة، ومحاولة تقريب وجهة النظر.

وقال "السباعي"، إن ما يتم تداوله عن ملء السد سيظهر خلال الأيام القادمة، "هيبان خلال الأيام الجاية هل هو حجز مياه أم تخزين"، مشيرًا إلى أن هناك آليات لمعرفة هل بدأت أثيوبيا في ملء بحيرة السد عن طريق معرفة كمية المياه الواردة لمصر، مؤكدًا أنها ليست معلومات خافية على أحد.