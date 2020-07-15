تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يوما بتهمة قتل زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وظهرت الفنانة داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء ومرتدية "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المحامي أحمد البحقيري، دفاع المتهمة إنه طلب تمكينه من الاطلاع على القضية وخاصة أقوال الشهود، لكن المحكمة لم تستجب.

وأضاف "البحقيري" في تصريحات لمصراوي أن المجني عليه داوم على سوء معاملة موكلته وسبق اتهامه في عدة قضايا تبديد وسرقة وتم ترحيله من سلطنة عمان بسبب إحدى القضايا التي ارتكبها.

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وقالت المتهمة في التحقيقات إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.

وأضافت في أقوالها بالقضية رقم 5589 لسنة 2020 إداري البساتين، أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما "كان مستلف مني فلوس"، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى.

وأوضحت أن المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتحريز الزجاج مع مضاهاته آثار الدماء عليه بدماء الضحية.