تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي القاهرة والإسكندرية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة الى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 15.91 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 16.01 جنيه.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك العربي الأفريقي عند 15.90 جنيه للشراء، و 16 جنيها للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.