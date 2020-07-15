بالأسماء.. ننشر القضاة الـ7 المرشحين لرئاسة مجلس القضاء الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، أرسل إلى رئاسة الجمهورية أسماء أقدم 7 قضاة لاختيار أحدهم رئيسا لمحكمة النقض، تنفيذا للتعديلات الأخيرة على قوانين الهيئات القضائية.
وقال المصدر - فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، إن رئيس محكمة النقض الجديد سيتولى مهام منصبه عند بلوغ المستشار عبدالله عصر، الرئيس الحالي لمحكمة النقض، سن المعاش في ٦ أغسطس المقبل.
وأضاف المصدر أن تم إرسال أسماء أقدم 7 قضاة لرئاسة الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي بستين يوما، تنفيذا للتعديلات على قوانين الهيئات القضائية.
وذكر أسماء المرشحين لرئاسة محكمه النقض بترتيب الأقدمية على النحو التالي:
1 - المستشار الدكتور فتحي المصري بكر العربي.
2 - المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة.
3 - المستشار فتحي محمد حنضل عطية.
4 - المستشار محمود مسعود متولى شرف.
5 - المستشار حسن حسن محمد منصور.
6 - المستشار وجيه أديب عبدالملك.
7 - المستشار رضا محمود حسن القاضي.
الجدي بالذكر أن نص التعديل بالمادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
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