استفزاز مباشر.. نصر علام منتقدًا إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة تصرف يستغل الموقف الحادث في ليبيا والحدود الغربية، واستفزاز مباشر موجه إلى مصر والسودان، مؤكدًا أن ما حدث لن يمر بسهولة كما يعتقد الجانب الإثيوبي.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن إعلان إثيوبيا ملء السد تعدٍّ على اتفاقية إعلان المبادي بالكامل، وتعدٍّ صارخ على طلب مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بتعليق ملء السد حتى انتهاء المفاوضات بين اللجان الفنية.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أنه ليس هناك ما يستدعي التعجل في عملية ملء السد؛ لأن الكمية المقترح ملؤها ممكن يتم تداركها في أي شهر من شهور الفيضان؛ يوليو أو أغسطس أو سبتمبر، أو بعد الفيضان.

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أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

كما قال الدبلوماسي الإثيوبي نبييو تيدلا: إن أديس أبابا بدأت ملء السد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أن عملية التخزين الأولى تُقدّر بـ4.9 مليار متر مُكعب، موضحًا أن "بناء وتعبئة سد النهضة يسيران بشكل طبيعي".

ولفت بيكيلي إلى أن أديس أبابا تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.