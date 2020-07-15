تغريدة جديدة لترامب بخصوص لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال تغريدة مقتضبة أن هناك أخبارا عظيمة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتتزامن تغريدة ترامب مع إعلان فريق الباحثين الذي يجري دراسة على لقاح شركة "مودرنا" ضد فيروس كورونا، أن المصل آمن، كما أكدوا أنه حفز استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين في المرحلة الأولى للتجارب.

وفي حال نجاحه قد يصبح هذا اللقاح، الذي يعتبر من المرشحين الأبرز في قائمة

إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقطة تحول لشركة "مودرنا" المتمركزة في مدينة كمبريدج بولاية ماساتشوستس والتي لم يكن لديها أي منتج مرخص على الإطلاق.

وتخوض مجموعة من الدول منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة نحو 570 ألف شخص.

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والأحد الماضي أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف على لقاح طوره مركز

غاماليا للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة.

وقال دونالد ترامب، إنه سيصدر قريبا قرارا يتعلق بالهجرة لا يسمح بدخول إلا المستحقين وليس قليلى المهارات، مؤكدا أنه يفضل منح الامتيازات لمن يستحقها وليس لهؤلاء الذين ليس لديهم مهارات.

وهاجم فى مؤتمر صحفى، المرشح الديمقراطى جو بايدن لموقفه من الهجرة واللاجئين، قائلا إن الديمقراطيين يرغبون فى هدم الجدار مع المكسيك والذى أوقف الكثير من الجرائم مثل التهريب واستغلال النساء والأطفال.

وانتقد جو بايدن والديمقراطيين قائلا إنهم يرغبون فى فتح الحدود

وإدخال الجميع بشكل غير قانونى، مضيفا: تخيلوا فتح الحدود فى وقت مثل الذى نعيش فيه الآن حيث ينتشر وباء كورونا.