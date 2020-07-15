ولي عهد أبوظبي يشكر بوتين على تزويده بأجهزة الكشف عن كورونا

وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكره لروسيا لإرسالها دفعة من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" ، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الطرفين أعربا خلال المكالمة الهاتفية، التي كانت بمبادرة إماراتية، عن استعدادهما للتعاون الثنائي في

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مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك مسألة إنتاج لقاح ضد الفيروس.

كذلك بحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية - الإماراتية، وتنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الروسي إلى الإمارات في أكتوبر العام الماضي.

كما حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، مشيران إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك.

جاء ذلك في بيان للكرملين، اليوم الأربعاء، أنه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في

التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".