دولة عربية تحصل على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة

انضمت دبي رسميا إلى قائمة الوجهات المختلفة حول العالم التي نالت "ختم السفر الآمن"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، سعيد البطوطي إن "ختم السفر الآمن" يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهو يعني ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة.

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أكد المستشار، أن القطاع السياحي في الإمارات على طريق الانتعاش السريع من تداعيات

جائحة كورونا ، بفضل الجهود الحكومية لاستعادة النشاط.

وقال البطوطي في تصريحات لصحيفة "البيان"، إن "الإمارات وجهة سياحية عالمية تحظى بسمعة جيدة في كافة الأسواق حول العالم، وتعززت أخيرا هذه السمعة بالجهود المنظمة التي اتخذتها السلطات المحلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية

المتعلقة بالتطهير والتعقيم والخدمات الصحية المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية".

وأوضح البطوطي، الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، أن جميع العوامل السابقة تعد داعما رئيسيا من أجل استعادة ثقة المستهلكين السياحيين في القطاع السياحي بدولة الإمارات.

وأشاد بالمحفزات الحكومية الأخيرة في إمارة دبي والتي شملت رد 50% من رسم مبيعات الفنادق، مؤكدا أن دبي نجحت أخيرا في إعادة حركة السياحة والملاحة الجوية عبر مطاراتها.