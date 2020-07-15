روسيا وألمانيا تبحثان الوضع في ليبيا

ناقش فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طيفا من المواضيع الدولية الأكثر إلحاحا، من بينها التطورات في ليبيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، للصحفيين بأن المكالمة تركزت على تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا،

مضيفا أن الزعيمين بحثا أيضا ملف حظر التسلح المفروض على إيران، ومستجدات الوضع في ليبيا.

ولم يصدر الكرملين حتى الآن بيانا بشأن المكالمة.

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وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي بينهما، الوضع في

ليبيا، مشيران إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في

مجال تسوية الأزمة هناك.

جاء ذلك في بيان للكرملين، اليوم الأربعاء، أنه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين

وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.