السعودية تُسجل 2671 إصابة جديدة و42 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2325 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليومإلى تسجيل 2671 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 240 ألفا و474 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 5488 حالة شفاء جديدة، ليصلإجمالي المتعافين إلى 183 ألفا و48 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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