الخارجية الهولندية تطالب البحرين بإلغاء أحكام الإعدام

طالبت هولندا السلطات البحرينية بإلغاء أحكام قضائية صدرت بإعدام كلا من الشابين البحرينيين، محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أدينا بقتل شرطي قبل نحو ست سنوات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الخارجية الهولندية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "نحن نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي للمنامة لوقف تنفيذ أحكامالإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى".
وأضافت: "كما ندعو السلطات البحرينية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام عموما، وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، والعمل على إلغاء مادة حكم الإعدام".
وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت، في 13 يوليو الجاري، الحكمين الصادرين سابقا من المحكمةالجنائية، القاضيين بإعدام رمضان وموسى.
يذكر أن السلطات البحرينية قد ألقت القبض على حسين موسى، وهو موظف بأحد الفنادق، في 21 فبراير 2014، وعلى محمد رمضان في 20 مارس 2014، بمطار البحرين الدولي، حيث يعمل كعنصر أمن، للاشتباه في قتل شرطي بانفجار قنبلة في قرية دير الواقعة بشمال شرقي العاصمة البحرينية المنامة.
وقضت المحكمة الجنائية على المتهمين بالإعدام بتهمة قتل شرطي في عام 2014.
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