عاجل..اندلاع حريق في إيران واشتعال النيران في 7 سفن

اندلع حريق ضخم في ميناء بوشهر بجنوب إيران، اليوم الأربعاء، واشتعلت النيران في 7 سفن على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة تسنيم، إن الحريق في الميناء لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وتحدثت وسائل إعلامية مؤخرا عن عدد من الحرائق نشبت في مناطق متفرقة

من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.