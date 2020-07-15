العراق يُعلن تأمين الطريق الدولي مع السعودية

أكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الأربعاء، أن القوات أمنت الطريق الدولي بين العراق والسعودية، مشيرًا إلى تسلم المهام الأمنية في ناحية النخيب وعرعروالمناطق المحيطة بها.
وقال الغنام، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن قيادة عمليات الأنبار وبتوجيه من وزارة الدفاعورئاسة أركان الجيش تكمل انتشار قطعتها العسكرية وتتسلم المهام الأمنية فى ناحية النخيب وعرعر والمناطق المحيطة بها وتؤمن الطريق الدولي بين العراق والسعودية.
وأضاف الغنام: "سنطارد الإرهاب بعمق الصحراء ولن نسمح له بالتواجد على أرض العراق".
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