الشرطة الألمانية تداهم 20 منزلا وشركة لصلتها بجرائم إرهابية

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وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإن نحو 450 رجل شرطة شاركوا في المداهمات التي جرت صباح الأربعاء الباكر.

وقال مكتب المدعي العام ببرلين، في تغريدة، إنه تم إصدار 20 أمر تفتيش ضد 12 مشتبها بهم في ارتكابهم جرائم مختلفة بما في ذلك تمويل الإرهاب.

وأضاف أنه سيقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق الأربعاء، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وخلال العامين الماضيين نجحت الشرطة الألمانية في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، لكن ذلك لم ينه تهديد التنظيمات المتطرفة في ألمانيا، الأمر الذي دفع المخابرات الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ لإصدار تقرير عن الجماعات الإرهابية الأكثر تهديدا لأمن البلد.

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ووصف التقرير تنظيم الإخوان الإرهابي، بالخطر الذي يهدد أمن الولاية، وأن نحو 190 شخصا ينتمون للتنظيم هناك.

ويتزامن التقرير مع تصاعد الدعوات في ألمانيا، لاتخاذ الإجراءات التصعيدية تجاه تنظيم الإخوان، وسط دعوات داخلية لحظره، كما تم حظر ميليشيات حزب الله.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، قد أعلنت في وقت سابق عن ، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية على “تويتر” أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله، على ما أوردت وكالة “رويترز”.

وباتت عملية حظر ميليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد الميليشيات في البلاد.