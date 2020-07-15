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ترامب يغرد: أخبار عظيمة حول لقاح فيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يغرد: أخبار عظيمة حول لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلا: "أخبار عظيمة حول لقاح فيروس كورونا". 

ولم يكشف الرئيس الأمريكى عن أي تفاصيل تخص هذا اللقاح الجديد الخاص بالفيروس التاجى.

يذكر أن الولايات المتحدة تعد الدولة الأولى عالميا فى التأثر باصابات ، حيث سجلت أكثر من 3 ملايين ونصف مليون اصابة بالفيروس، وما يقرب من 40 ألف إصابة بالفيروس.

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