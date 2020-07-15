كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن العثور على 31 مهاجرا بداخل شاحنة تركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، على 31 مهاجرا داخل شاحنة تبريد تركية عند الحدود مع التشيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكشفت الشرطة، الألمانية أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية، وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء.

وفي سياق آخر، قتل 6 أشخاص، وأصيب 27 آخرون في تركيا، من جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد.

وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق".

ويشكل السائقون نحو 55 بالمئة من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراجلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19 بالمئة.

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وتقول منظمة الصحة العالمية، في موقعها، إن تركيا لديها قانون واضح لضبط عملية السير، سواء تعلق الأمر بالسرعة المفرطة أو بزجر حالات السكر، لكن التطبيق لا يجري على النحو المطلوب.

وترغب أنقرة في السيطرة على الطرق السريعة M4 وM5 التي تمر عبر إدلب، والشرايين الحيوية التي تربط بين مدينتي حلب وحماة الخاضعتين للنظام في اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.

وتركيا لديها بالفعل 12 مركز مراقبة في إدلب كجزء من اتفاق لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

في أبريل، شن النظام السوري بدعم من روسيا، هجومًا ضد الفصائل المعارضة والمتطرفة بقيادة حياة تحرير الشام في إدلب.

وقال المراقبون إنه في أعقاب الموقف الأخير لأنقرة، لم يتبق لـ HTS سوى القليل من الخيارات. قد تختار حل أو مواجهة عملية عسكرية تركية ستدعمها روسيا والولايات المتحدة.